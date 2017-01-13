День за днём с «Арктик-ТВ»13.01.17 13:30
В Апатитах из незаконного оборота изъяты боеприпасы
40-летний мужчина хранил их у себя дома.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире и обнаружили 117 патронов, которые впоследствии отправили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, они вполне пригодны для стрельбы из пистолетов разных модификаций.
Мужчина рассказал полицейским о том, что нашёл патроны в месте боевых действий времён Великой Отечественной войны, он хранил их без цели использования.
В отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия, его частей и боеприпасов». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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