В Апатитах из незаконного оборота изъяты боеприпасы

40-летний мужчина хранил их у себя дома.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире и обнаружили 117 патронов, которые впоследствии отправили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, они вполне пригодны для стрельбы из пистолетов разных модификаций.

Мужчина рассказал полицейским о том, что нашёл патроны в месте боевых действий времён Великой Отечественной войны, он хранил их без цели использования.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия, его частей и боеприпасов». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.