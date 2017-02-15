День за днём с «Арктик-ТВ»15.02.17 13:30
В «Арктике» не холодно и на Северном полюсе, и в ледяной воде!
Арктический спецназ российской армии опробовал новый комплект обмундирования для боевой работы при аномальных морозах.
Компания «Фарадей» поставила Министерству обороны первую партию обмундирования «Арктика», которая предназначена специально для действий в условиях экстремально холодного климата, передаёт агентство военных новостей «Интерфакс». По словам президента холдинга-производителя формы Светланы Андриановой, комплект обмундирования военным очень понравился, все технические характеристики оказались верными и даже больше. Она уточнила, что военному ведомству поставлено около тысячи комплектов, они предназначены для армейского спецназа. Одежда позволяет выполнять задачи при температуре до минус 60 градусов по Цельсию.
Комментарии
Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-Нам интересно Ваше мнение13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 183 человека
-Скоро в эфире19:00«Море доброты». Социальный проект (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливоРоссийский собес крепчает, но не спасает россиян от нищеты-PRO ВалютуЕвро просело на 1,27 рубля, доллар – почти на 97 копеекРубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть-PRO ЭнергетикуКолэнерго работает в режиме повышенной готовностиЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 февраляАО «Мончегорская теплосеть» переходит на прямые платежи с населением-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию