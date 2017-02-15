В «Арктике» не холодно и на Северном полюсе, и в ледяной воде!

Арктический спецназ российской армии опробовал новый комплект обмундирования для боевой работы при аномальных морозах.

Компания «Фарадей» поставила Министерству обороны первую партию обмундирования «Арктика», которая предназначена специально для действий в условиях экстремально холодного климата, передаёт агентство военных новостей «Интерфакс». По словам президента холдинга-производителя формы Светланы Андриановой, комплект обмундирования военным очень понравился, все технические характеристики оказались верными и даже больше. Она уточнила, что военному ведомству поставлено около тысячи комплектов, они предназначены для армейского спецназа. Одежда позволяет выполнять задачи при температуре до минус 60 градусов по Цельсию.