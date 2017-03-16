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День за днём с «Арктик-ТВ»16.03.17 19:30

В «Час Земли» меняем себя, а не планету

Сделать планету лучше может каждый. Для этого не обязательно быть супергероем и обладать уникальными способностями. Важно начать с себя. Всемирный фонд дикой природы предлагает жителям Мурманской области уникальную возможность внести свой вклад в спасение мира.

Изменить положение дел на планете в одночасье невозможно. Однако, мы можем постепенно менять себя и свои привычки: меньше пользоваться электричеством, экономить воду, покупать лишь то количество продуктов питания и вещей, которое  только необходимы для жизни. Иначе, уверены сотрудники Всемирного фонда дикой природы, к 2050 году бездумная эксплуатация ресурсов планеты может привести к катастрофе. Её признаки увидеть можно уже сегодня на примере популяции белых медведей.

- В летний период площадь ледового покрова становится всё меньше и меньше. Соответственно, если мы говорим о белом медведе, то он с каждым годом теряет свои привычные места обитания и свою пищу, - считает Иван Мизин, координатор проектов по сохранению биологического разнообразия Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы, - потому что он питается теми объектами, которые точно также связаны со льдом - это тюлени. Поэтому часть популяции белого медведя вынуждена оставаться на берегу. Популяция медведей становится меньше, они постепенно уменьшаются в размерах, меньше размножаются.

Символом бережного отношения к окружающему миру уже в десятый раз станет акция «Час земли». На сегодняшний день в ней принимают участие более 2 миллиардов человек - практически треть населения планеты. В России в прошлом году «Час земли», прошедший под лозунгом «Сделай шаг навстречу планете» поддержали более 20 миллионов человек.

- Каждый год, как известно, мы выбираем какую-то тему акции, стараемся привлечь  внимание людей, - говорит Дмитрий Рябов, пресс-секретарь Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы. - В этом году мы говорим об экологической ответственности. Девиз «Часа Земли» 2017 года – «Меняй себя, а не планету». Мы говорим о том, что каждый человек может что-то сделать, чтобы изменить свои привычки. Даём, так сказать, экологические советы, которые помогут поменять ситуацию на планете. Это какие-то очень простые вещи, но на самом деле они оказывают большое влияние на изменение климата, на изменение общей ситуации на планете.

В 2017 году «Час Земли» состоится в субботу, 25 марта. В этот день в Мурманске пройдёт велопробег. Его участники сделают круг по площади Пять Углов, а затем проедут со свечами по Мурманску. Поучаствовать в «Часе Земли» может каждый. Для этого необходимо выключить свет в день акции на один час - с 20.30 до 21.30.

 

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