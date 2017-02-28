В День защитника Отечества в турнире смешанных единоборств «Arctic Mix Fight» участвовали и девушки

6 боев, 12 участников – лучшие и самые сильные. Для них бой – это искусство. В Мурманске состоялся уже традиционный турнир смешанных единоборств «Arctic Mix Fight». Жарко было в зале и на ринге – эмоции зашкаливали. Хорошим подарком для мужчин к 23 февраля стал турнир «Arctic Mix Fight». Все для любителей острых ощущений и в лучших традициях боев ММА – смешанных боевых искусств.

- Это профессиональный турнир по смешанным единоборствам, - рассказывает Дмитрий Лысак, представитель компании ООО «МаксиСпорт». - Турнир называется «Arctic Mix Fight». Мы его проводим уже в третий раз. Я думаю, что и дальше этот проект будет развиваться. На нашей площадке могут сойтись все виды единоборств, которые существуют в мире.

Мурманск и Заполярье, Питер и Ленинградская область, Екатеринбург – с каждым турниром географические границы расширяются, всё более титулованные спортсмены становятся участниками боев. Бойцов из Питера привез сюда бывший мурманчанин Иван Гетьман, которому знакомы местные спортсмены.

- Во время тренировок, когда мы готовили спортсменов к этому турниру, пришлось с ними повозиться, - рассказывает Иван Гетьман, тренер команды из Санкт-Петербурга, главный судья «Arctic Mix Fight». – Это жёсткий вид спорта, он бывает травмоопасным.

Подопечный Ивана - Никита Солонин. Спортивные достижения у него весомые: кандидат в мастера по греко-римской борьбе, чемпион кубка Северо-Запада по боевому самбо. Никита признается, под соперника в весовой категории 70 кг специально не готовился, но в Мурманск ехал только за победой. «Готовились к турниру, как и полагается, но ничего нового мы не придумывали, - рассказывает Никита Солонин, участник «Arctic Mix Fight» (г.Санкт-Петербург). - Подготовка шла полти каждый день, это пять тренировок в неделю, бывало и шесть».

Упорные тренировки дали результат - ожидания бойца и его тренера оправдались. «Победу удушающим приёмом одержал представитель клуба «Fight Pro» (г.Санкт-Петербург» Солонин Никита», - объявил после поединка судья.

Мурманчанка Римма Голубева тоже попала в категорию тех, кто принимал в этот день поздравления. С виду хрупкая девушка, мастер спорта по французскому боксу, тренер по дзюдо, боевыми искусствами занимается с 16 лет. «Для меня самое главное, было не только выиграть, а провести качественный для своего уровня бой, - говорит Римма Голубева, участница «Arctic Mix Fight» (г.Мурманск). - Это для меня самое важное. Акцент у меня идёт по моей специализации - французский бокс Сават. По борьбе дзюдо я являюсь тренером, но выступаю в ударном виде. Раньше я уделяла много времени ударно-бойцовским элементам, но в последнее время мне пришлось вспомнить мои старые борцовские навыки».

- Я доволен подготовкой Риммы. Мы готовы были функционально и технически, но нам не хватило парной работы с партнёрами, признаётся Сергей Руденко, тренер Риммы Голубевой. – Поэтому мы раньше проигрывали.

Соперница Риммы из Екатеринбурга - чемпионка России по кудо, неоднократный призер Всероссийских соревнований. Только на этот раз безоговорочную победу одержала наша землячка. Женский бой стал самым зрелищным. Он вызвал бурю эмоций и у гостей, и у участников.

Смешанные единоборства, или в народе «бои без правил» все же имеют свои ограничени. «Arctic Mix Fight» проходит под взором профессиональных судей, или на языке ММА – рефери. «Оцениваться будет динамика боя, насколько человек прессингует в бою, воля к победе, но и, соответственно, техника боя: попадания, борцовская техника», - рассказал Денис Семенов, судья «Arctic Mix Fight», мастер спорта России по боевому самбо.

Информационными партнерами «Arctic Mix Fight» выступили телеканал «Арктик-ТВ» и оператор связи ООО «М2С».

- Впечатления от турнира замечательные. Очень много эмоций, зал переполнен эмоциями, - даёт оценку мероприятию Ирина Краева, заместитель гендиректора ООО «М2С». - Во-первых, это мероприятие совпало с мужским праздником, а сегодня на ринге настоящие мужчины, которые демонстрируют свою силу, они демонстрируют себя, как защитников. Очень приятно, что такой спортивный праздник проходит в нашем городе.

По итогу шести боев победы одержали три представителя Санкт-Петербурга, двое ребят из Апатитов и наша землячка.