В доме на Шевченко появился неудобный сосед

Несколько месяцев жильцы дома № 7 на улице Шевченко безуспешно пытаются познакомиться с новым соседом, чтобы убедиться в его праве собственности на помещение, где испокон веков располагалась дворницкая.

Шум и грохот с октября 2016 года стали поводом для беспокойства жителей дома № 7 на улице Шевченко. Ежедневные ремонтные работы до позднего вечера велись в одном из помещений дома, которое ранее было дворницкой, где хранился инвентарь, мелкая техника. Первым делом жильцы пытались узнать у беспокойных соседей, кто их туда впустил. Не получилось.

- Попросили документы показать, - рассказывает Светлана Башмакова, мурманчанка. - Хозяина мы ни разу не видели, все время какие-то рабочие. Они постоянно суют эту трубку – поговорите с ним. С кем мы должны разговаривать? Какой-то дядя звонит по телефону, говорит: «Я собственник». Где этот собственник?

Отчаявшись, жильцы обратились к журналистам. Приезду съёмочной группы «Арктик-ТВ» рабочие, мягко говоря, были не рады...

В качестве собственника представили молодого человека, но разговора с жильцами дома снова не получилось, а журналисту обещали показать документы на собственность. Слово сдержали: выписка из ЕГРП гласит: «с 26 октября 2016 года собственником помещения является некий Дмитрий Л. 1995 года рождения.

В комитете имущественных отношений заявили, что сделка законная, помещение продано названному владельцу. Но для жильцов эта информация неутешительная: кто ответит за бардак и произвол строителей?

Засыпанные строительным мусором контейнеры, а внутри квартир трещины, неоплаченные ресурсы – свет, вода, тепло – за несколько месяцев соседства. Товарищество собственников недвижимости на ул.Шевченко, 7 волнует, кто это компенсирует. Руководство «ТСН» тоже не было поставлено в известность об отчуждении имущества в подведомственном доме, счета за свет и тепло получили с увеличенными показателями.

- У нас имеется акт об аварийном ситуации в январе, когда они начинали производить работы, - говорит Татьяна Лепанова, управляющий «ТСН Шевченко». - У нас погорела проводка, автоматы, потому что нагрузка была, видимо, дана сильная на эти места общего пользования, где должна гореть одна лампочка. Было выяснено, что работники в этом помещении фактически воруют электроэнергию в местах общего пользования.

Управляющий товарищества намерена обратиться к поставщику энергии для проведения проверки и дальнейшего перерасчёта – люди не должны платить за использованный ресурс сторонними лицами. Сами жильцы подают заявление в прокуратуру: с воровством тепла, света и шумными соседями мириться они не готовы.

А пока остается надеяться на крепкое мужское слово новоиспеченного собственника, который обещал утихомирить рабочих и решить проблему с вывозом мусора.