В «Электротранспорте» новое поступление «рогатых»

Обновление в транспортном парке «Электротранспорта» Мурманска. На предприятие сегодня в рамках еженедельного объезда заглянули депутаты горсовета. На днях в город прибыл новый троллейбус, который уже готовиться выйди на маршрут.

На трейлере из Вологды в Мурманск доставили новый троллейбус. В прошлом году обновить автопарк не удалось, зато в 2017 году он увеличится сразу на 2 единицы. Стоит такой «рогатый» транспорт 12 миллионов рублей.

- Мы знаем, что троллейбус это очень востребованный вид транспорта у горожан, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. - Мы можем сказать, что работа троллейбусного парка налажена в городе великолепно. Новые троллейбусы комфортабельные, тёплые.

Новый троллейбус предназначен и для маломобильных групп. Он оборудован пандусом, который водитель при необходимости может разложить.

Как сообщали Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт», второй троллейбус пополнит парк машин в ближайшее время. Поступлением новой техники транспортники отметят юбилей предприятия – 55 лет! Напомним, первый «рогатый» на улицах Мурманска начал курсировать с 11 февраля 1962 года.