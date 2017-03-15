В этом году начнётся реконструкция детского городка на «Семечке»

Любимый мурманчанами детский городок на «Семечке» ждёт реконструкция. Для малышей и подростков станет сюрпризом разработанный проект обновления: эскиз будущего парка отдыха уже размещён на стене городка.

На территории детского городка около Семёновского озера выросло не одно поколение мурманчан, сегодня парк находится в плачевном состоянии. На первом этапе реконструкции планируется снести старое ограждение, разбить территорию на сектора – каждый будет предназначен для детей разного возраста. Там появятся игровой комплекс «Средневековье» - с горками и препятствиями, «Летучий корабль» - для подростков. А для совсем маленьких северян оформят площадку с дорожной разметкой и знаками, чтобы малыши на практике могли знакомиться с Правилами дорожного движения. Сказочные фигуры, стилизованные входы и выходы, скамейки и элементы искусственного освещения наполнят парк. Будет функционировать интерактивное детское кафе, а круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечат безопасность.

В настоящее время решается вопрос, как быть с парковкой. Планируется, что её вместимость составит примерно 40 автомобилей.

- В конце мая-июне начинаем реконструкцию. Но так как здесь большой объём работ, то мы торопиться не будем, - уточнил Алексей Накай, директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы». – Фронт работы будет разбит на два этапа: 2017 и 2018 годы. Будем стараться быстрее сделать, но самое главное, мне кажется, нам нужна не скорость, а качество, чтобы сделать всё качественно и надолго.