В губе Андреева специальная комиссия приступила к работе по проверке объектов хранения отработанного ядерного топлива

Комиссия создана по распоряжению госкорпорации «Росатом».

Блок сухого хранения отработанного ядерного топлива представляет собой огромную ёмкость. Проверяющим предстоит изучить, насколько здание-укрытие блоков сухого хранения соответствует требованиям проектной документации и готово ли к эксплуатации. Этот объект является ключевым в проекте по созданию инфраструктуры для обращения с отработанным топливом.

По словам представителя Федерального центра ядерной и радиационной безопасности, хранилище – это высокотехнологичный комплекс, отвечающий всем требованиям безопасности. Здесь работы по его возведению должны закончить к июню текущего года, чтобы приступить к вывозу отработавшего топлива. Уже завершены изготовление, монтаж, введены в эксплуатацию причальные краны-перегружатели, тележки для перемещения контейнеров, транспортеры и накопительные площадки транспортно-упаковочных комплектов.

Этот объект посетит и делегация в составе представителей инвестора, чтобы оценить нынешнее состояние комплекса.