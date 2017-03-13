В ходе мероприятия «Грузовик» было выявлено 266 нарушений

Сотрудники ГИБДД Мурманской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Грузовик». Цель мероприятия - выявление и профилактика нарушений среди водителей грузового транспорта. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции участие в операции принимали представители транспортной инспекции, Министерства природных ресурсов и экологии, а также судебные приставы.

Всего за время проверки сотрудниками полиции было остановлено 1300 автомобилей, выявлено 266 нарушений. Самыми распространенными стали просроченная калибровка тахографа или его отсутствие, всего зафиксировано 43 таких нарушения. 32 нарушения касались неисправности световых приборов, 20 были связаны с эксплуатацией несоответствующих шин.

Кроме того, во время мероприятия проводилась проверка на превышение массы перевозимого груза. Для этого использовались специальные приборы, измеряющие вес, приходящийся на каждую из осей грузовика. Стоит отметить, что в ходе мероприятия «Грузовик» был выявлен один случай перевоза груза без лицензии. По всем выявленным нарушениям возбуждены административные производства в отношении водителей и юридически лиц.