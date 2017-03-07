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День за днём с «Арктик-ТВ»07.03.17 13:30

В IV международном Арктическом форуме «Арктика – территория диалога» примет участие делегация Мурманской области

Мероприятие состоится в конце марта в Архангельске. Ожидается, что в нём примут участие президент России Владимир Путин и председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин. Обсуждение предстоящего форума стало первым вопросом оперативного совещания, которое провёл в правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Событие такого же масштаба – Российский инвестиционный форум в Сочи, который завершился неделю назад. В нём приняла участие и делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун. Форум стал одной из крупнейших площадок в стране, где регионы представили свои инвестиционные возможности, нашли партнеров, сравнили работу с новейшими федеральными трендами. Грядущий форум в Архангельске – не менее крупное мероприятие.

- Ключевой темой форума заявлена тема «Человек в Арктике», под этим же заглавием пройдёт пленарное заседание, посвящённое приоритетам России в реализации арктических проектов, на котором ожидается выступление главы государства,  - сообщил во время совещания Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - В рамках форума пройдут мероприятия тематических блоков: «Человеческий капитал», «Устойчивое развитие Арктики», «Наука и технологии», Международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», Арктический бизнес-форум.

Среди других вопросов совещания – предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на дорожную деятельность. Соответствующий конкурс региональный Минтранс провёл в начале февраля. Одним из приоритетных критериев отбора конкурсных заявок был ремонт улиц с наиболее интенсивным движением, а также обеспечивающих подъезд к социальным объектам – детским садам, школам, поликлиникам. Первоначально на эти цели выделялось 220 миллионов рублей, но заявок оказалось так много, что было принято решение увеличить объём субсидий за счёт средств экономии прошлого года до 280 миллионов рублей.

- В конкурсе приняли участие представили 26 муниципалитетов, заявившие 78 объектов, - сообщил Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. - Победителями признано 21 муниципальное образование, 51 объект получит финансирование.

Также говорили на совещании о продолжении обучения команд муниципальных образований по программам управления развития моногородов. Оно началось в 2016 году. В конце прошлого года обучение на базе Московской школы управления «Сколково» прошла команда Кировска. А в феврале на учёбу отправилась команда из Ковдора.

- Программа проходит на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы, состоит из пяти модулей, - сообщила Елена Тихонова, министр экономического развития Мурманской области.

Алексей Тюкавин напомнил, что компания «ЕвроХим» совместно с Ковдорским ГОКом практически подготовила мастер-план развития города, и предложил максимально эффективно использовать опыт, полученный во время обучения, для скоординированной работы с градообразующим предприятием.

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