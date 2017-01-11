В колонии № 16 УФСИН России по Мурманской области состоялся концерт, посвященный рождению Иисуса Христа

Сцена актового зала превратилась в переполненный постоялый двор, в который не смогли попасть Мария и Иосиф, приехавшие в Вифлеем на перепись. Поэтому рождение Христа произошло в хлеву. Этот канонический библейский сюжет и решили поставить осужденные в своём спектакле.

Как пояснил отец Роман (Новрузов) и помощник начальника УФСИН России по Мурманской области по организации работы с верующими, в спектакле задействованы в основном люди, которые постоянно посещают храм, это люди из церковной общины храма колонии № 17. «Они хотят показать то, что они готовили, чтобы другие люди разделили их радость, порадовались вместе со всеми», - отметил отец Роман.

Театральная труппа прибыла на гастроли в Мурмаши из Мурманска. Все артисты – осужденные, члены общины церкви Святой Матроны Московской, расположенной на территории колонии № 17. Сценарий постановки писали сообща, собственными силами трудились и над реквизитом. «Проблемы всегда с этим есть и трудности бывают, - отмечает Игорь Горев, осужденный ИК № 17. - Например, мы хотели сделать один реквизит на купца, в конце концов, просматривая православный журнал «Фома», увидели определенную одежду на человеке, который общается с Господом и прототип взяли оттуда».

Сотрудники по воспитательной работе системы УФСИН России по Мурманской области, как и православные священники, отмечают, что такие, вроде развлекательные мероприятия, являются положительным примером для тех, кто хочет встать на путь исправления.

- Кто-то начинает рисовать, кто-то заниматься изготовлением сувенирной продукции, например, делать модели кораблей, писать стихи, - рассказывает Алексей Гонтарь, заместитель начальника по воспитательной работе ИК № 16 УФСИН России по Мурманской области. – Они начинают принимать участие в творческих конкурсах, таких как «Калина красная», например. Начинают уходить от своей криминальной составляющей жизни, начинают понимать, что в жизни есть много чего хорошего.

Для гостей из мурманской колонии строго режима заключённые мурмашинской ИК так же подготовили творческий подарок. Для них прозвучали песни в исполнении местного ансамбля «Каскад». «Коллектив у нас постоянно меняется, но сплоченный, - отметил Евгений Веселов, осужденный ИК № 16, представитель ВИА «Каскад». - Концерты устраиваем на День учителя, на Новый год. «Каскад» постоянно работает, репетирует».

Праздники осужденные любят. Активно готовятся к Крещению Господнему. Сейчас возле всех храмов, располагающихся на территориях учреждений УФСИН, строятся небольшие купальни изо льда.