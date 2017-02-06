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День за днём с «Арктик-ТВ»06.02.17 19:30

В краеведческом музее Мурманска открылась выставка работ саамской мастерицы Анастасии Мозолевской

На протяжении долгих лет она по крупицам собирала информацию об искусстве и быте малого народа Кольского севера. Благодаря её усилиям мы можем не только увидеть традиционные костюмы с вышивкой, но и многие другие предметы, например, обереги и аксессуары представителей коренного народа Севера. Экспозиция приурочена к Международному дню саамов.

В саамской культуре любой узор, вышитый или выполненный из бисера, имеет определённое значение. Знаки мастерица могла использовать наподобие алфавита. Самым сильным изображением - оберегом у коренных народов Кольского края считается крест. Скорее всего, это своеобразная адаптация к пришедшему на смену язычеству, христианству. Что особенно интересно, все элементы украшательства это строгие геометрические фигуры. Цветы - это уже современные элементы, раньше такого на традиционной одежде не было. А вот бисер при оформлении саамы начали использовать ещё в XVIII веке, изначально он был из фарфора.

- Традиционно в музее каждый год 6 февраля открывается выставка, посвященная коренным жителям нашего края – саамам, - напомнила Светлана Ульянова, сотрудник Мурманского областного краеведческого музея. - Каждый раз мы показываем какую-то часть нашей этнографической коллекции. В этом году выставка сформирована из предметов, которые нам передали родственники саамского мастера рукоделия Анастасии Елисеевны Мозолевской.

В том, что декоративно-прикладное творчество саамов стало известным и популярным, большая заслуга Анастасии Елисеевны. Большую часть жизни мастерица проработала простым учителем химии, а выйдя на пенсию представительница народа саами с небывалым энтузиазмом стала изучать родную культуру. Фактически Анастасия Мозолевская по крупицам восстановила за многие годы утраченные ремесла – вязание, плетение, вышивку. За последние годы она собрала большую коллекцию предметов, элементов одежды, а главное, разработала методику преподавания национальных видов искусства.

- Благодаря таким людям народное искусство сохраняется и будет жить в веках, - отметила во время открытия экспозиции Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Очень интересная выставка. Я считаю, что жители Мурманска и области должны на ней побывать. Для нас этот праздник не узконациональный, жители края его любят и считают его своим.

Саамская культура - это своеобразный бренд региона, одна из достопримечательностей, которая в том числе привлекает в наш регион туристов. Каждый год летом в селе Ловозеро проводят национальные игры, а недалеко от него обустроена традиционная деревня. Курс народного рукоделия существует как одна из специальностей на базе Северного национального колледжа.

Выставки в краеведческом музее Мурманска будет работать до 6 марта.

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