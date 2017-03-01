В Ловозёрском районе завершилась оленеубойная кампания

Туши забитых оленей перед продажей на предмет заболеваний проверили ветеринарные специалисты. Несколько экземпляров оказались забракованы из-за финноза и незаразных заболеваний.

С декабря 2016 года по конец февраля 2017 года ветеринарные специалисты проверили 4856 голов северного домашнего оленя. Столько же было проведено ветеринарно-санитарных экспертиз продукции убоя. По результатам проверок в продажу отдали 4750 туш оленей. В ходе экспертиз было выявлено 12 случаев финноза - заболевания, вызываемого личинками паразитов, и 80 случаев незаразных заболеваний. Продукцию, не прошедшую проверки, частично отправили на утилизацию, а частично - на обеззараживание и последующую переработку.

Ветеринары отмечают, что в последнее время фиксируются случаи превышения предельно допустимого уровня солей тяжёлых металлов в печени и почках забитых оленей. Некоторые заболевания животных могут передаваться и человеку. По этой причине, специалисты не рекомендуют приобретать мясную продукцию, не прошедшую ветеринарную экспертизу. В том числе, в качестве корма для домашних животных.