В международный день бармена в Мурманске прошёл конкурс барменского искусства «Северное Сияние»

Начали с того, что вспомнили Святого Аманда – покровителя виноделия и ресторанного искусства. По легенде, именно 6 февраля, в день его именин, бармены всего мира отмечают свой профессиональный праздник. А сегодня ещё и соревнуются в коктейльном мастерстве.

Существует мнение, что человек за стойкой всего лишь разливает напитки и смешивает ингредиенты. Но сами бармены с этим не согласны. По миру, в том числе и в России, создаются профессиональные школы, проводятся тренинги и соревнования. Требования к барменам тоже выросли, ведь они работают, когда люди отдыхают: это не просто наполнил бокалы и подал счёт.

- Есть неприятные гости, но, тем не менее, большая часть хороших людей приходит, достаточно интересных, - делится своими наблюдениями Артём Плужников, участник конкурса. - Приходят иногда путешественники, которые рассказывают очень много интересных историй. Порой стоишь и удивляешься этому всему. Есть в этом свой интерес, мне все это безумно нравится.

Сочетаемость ингредиентов, технология и аккуратность смешивания, изысканная подача… и харизматичность, культура общения, даже умение выслушать – набор качеств хорошего бармена. Для работодателя такие профессионалы на вес золота, так как это привлекает гостей и, что греха таить, обеспечивает хорошую выручку.

- Что бармены, что официанты, они должны прийти на работу, откинуть все свои невзгоды и переживания, кредиты, семью, детей, включить хорошую улыбку, позитив, чтобы люди пришли и почувствовали себя в своей тарелке, - перечисляет требования к бармену Андрей Венков, представитель Барменской ассоциации России в г. Мурманска. – Никакого негатива! Это и финансовый вопрос. Если бармен плохо встретил гостя, нагрубил, то этот клиент к нему больше не придёт.

Лучшие бармены из Мурманска и Северо-Запада страны как спортсмены на татами: сошлись за стойкой себя показать и опыта у достойных коллег набраться. Например, Валерий Мусат в профессиональных кругах считается хорошим барменом. В этой сфере он работает больше двух лет. Амбициозен: мечтает открыть свой бар в тропическом стиле и с бамбуковой стойкой, что, как он считает, разбавит суровые будни Кольского Севера. В профессию, как и большинство, пришёл студентом.

- Есть фильм «Хей Бартендер», в котором у парня, который служил в Ираке, была мечта работать барменом, - рассказывает Валерий Мусат. - После того, как ему пробили голову, он пошёл в бар, где он вырос профессионально, стал известным барменом.

На суд жюри Валерий представил коктейль «Расвумчорр». К его составу и технологии он подошёл творчески и даже с патриотизмом – большинство ингредиентов на основе трав и ягод Кольского Заполярья.

Строгое жюри оценивает вкус, аромат, презентацию продукта и конечно технику приготовления: пролил, смешал несочетаемое или переборщил с ингредиентом – шансы на победу падают.

- Здесь участники конкурса порой хотят очень сильно нас удивить чем-то интересным, поэтому с некоторыми ингредиентами сильно перебарщивают, они превалируют и негармонично входят в состав коктейля, - делится своими наблюдениями Дмитрий Матвеев, судья конкурса барменов «Северное Сияние». - Это, к сожалению, основная ошибка.

Александр Пугачев, гость из Санкт-Петербурга, на конкурсе в качестве судьи. Он оценивает технику участников конкурса. За 13 лет работы Александр был неоднократным участником российских и международных соревнований. Он как никто другой хорошо знает, каким должен быть идеальный бармен.

- Он должен быть понимающим, мелькающим психологом, который понимает вкусы своего клиента, - рассказывает Александр Пугачев, судья конкурса барменов «Северное Сияние». – Для меня идеальный бармен это тот, который без слов понимает всё.

Эти умения приходят с годами, даже опытные бармены признаются, что познание в этой профессии неисчерпаемо.

Три призера конкурса «Северное Сияние» получают возможность учиться в академии «Монин» в Санкт-Петербурге. Это учебное заведение, которое выпускает высококвалифицированных специалистов ресторанного бизнеса. Занявшему первое место, оплатят дорогу и проживание на время обучения. Это значит, что в ближайшее время за стойки развлекательных заведений Мурманска встанут профессионалы, способные удовлетворить потребности самого изысканного гостя.