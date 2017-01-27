В муниципальных образованиях Мурманской области создано 16 центров тестирования по выполнению норм ГТО

Для подготовки кадров для них в 2016 году в Центре спортивной подготовки были проведены обучающие семинары, которые посетили 285 человек.

Работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО началась в стране 1 сентября 2014 года. Уже год спустя в регионе было установлено 6 спортивных площадок для занятий и сдачи норм комплекса ГТО: в Мурманске, ЗАТО Александровск, Мончегорске, Ревде, Мурмашах и Африканде. Объём финансирования из областного бюджета составил 4,2 миллиона рублей. В 2015 году Мурманской области была предоставлена субсидия из федерального бюджета – почти 2 миллиона рублей. На эти средства удалось приобрести 3 комплекта оборудования для оснащения трёх центров тестирования ГТО. В 2016 году было установлено ещё 5 спортплощадок в Зеленоборском, Зашейке, Печенге, Сафоново, Апатитах. Объём финансирования из областного бюджета составил 3,7 миллиона рублей.

- Создание центров тестирования позволит в 2017 году всем категориям жителей региона вне зависимости от возраста прийти в центр тестирования, пройти ряд испытаний, - сообщила Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. - После сдачи норм ГТО получить соответствующий значок – «золото», «серебро» или «бронзу».