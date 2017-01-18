ЗНАКИ: Какие звёзды помогают в жизни Елизавете, участнице конкурса «Миссис Великая Русь-2017»Международный фестиваль «Снеголёд» состоится в Кировске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»18.01.17 19:30

В Мурманск привезли пушистую и тёплую «Зимнюю сказку»

Выставка-продажа шуб и изделий из меха открылась в Ледовом дворце и будет работать до воскресенья. Тёплые обновки из мутона, меха норки, енота, сурка, каракуля и кролика ждут своих хозяев. Обновить гардероб могут не только дамы, но и мужчины.

Головные уборы, жилеты, куртки и, конечно же, шубы – более полутора тысяч изделий из кожи, мутона, меха норки, енота, сурка, каракуля и кролика на любой вкус и размер. Все изделия отечественных производителей, фабричного производства. Приобрести обновку могут не только дамы – есть мужские и детские модели.

- Сейчас самое выгодное время приобретать шубы, - считает Андрей Шабетя, администратор выставки «Зимняя сказка». - Именно сейчас действуют скидки и акции. Например, мутоновую шубу можно приобрести со скидкой до 60%, норковую – от 25 тысяч рублей. Для удобства наших покупателей действуют различные системы оплаты: наличный и безналичный расчёт.

Купить шубу также можно в кредит или рассрочку.

«Зимняя сказка» будет работать в Ледовом дворце до 22 января.

На правах рекламы

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовало: 383 человека
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Серафима прекрасная». Художественный сериал, 7 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиИнфляция продолжает опустошать наши кошелькиКто не рискует, тот будет получать маленькую пенсию - НАПФ-PRO ВалютуДоллар снизился почти на 22 копейки, евро - на 12 копеекКурс доллара к мировым валютам растёт, к рублю - падает-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 январяВ Мурманске в рамках партпроекта стартовал мониторинг «Газ в быту»-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения