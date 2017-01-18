В Мурманск привезли пушистую и тёплую «Зимнюю сказку»

Выставка-продажа шуб и изделий из меха открылась в Ледовом дворце и будет работать до воскресенья. Тёплые обновки из мутона, меха норки, енота, сурка, каракуля и кролика ждут своих хозяев. Обновить гардероб могут не только дамы, но и мужчины.

Головные уборы, жилеты, куртки и, конечно же, шубы – более полутора тысяч изделий из кожи, мутона, меха норки, енота, сурка, каракуля и кролика на любой вкус и размер. Все изделия отечественных производителей, фабричного производства. Приобрести обновку могут не только дамы – есть мужские и детские модели.

- Сейчас самое выгодное время приобретать шубы, - считает Андрей Шабетя, администратор выставки «Зимняя сказка». - Именно сейчас действуют скидки и акции. Например, мутоновую шубу можно приобрести со скидкой до 60%, норковую – от 25 тысяч рублей. Для удобства наших покупателей действуют различные системы оплаты: наличный и безналичный расчёт.

Купить шубу также можно в кредит или рассрочку.

«Зимняя сказка» будет работать в Ледовом дворце до 22 января.

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