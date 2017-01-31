В Мурманске до сих пор не решена проблема снежных завалов

Городские предприятия и добросовестные управляющие компании борются со снегом. А социально ответственные предприниматели решили взять дело в свои руки и стараются не допустить того, чтобы подход к их учреждениям был затруднён кучами снега и наледи.

Особое внимание территориям перед своими предприятиями уделяют аптеки. Например, «Первая» наняла дворников в каждый свой филиал. Теперь подходы к аптечным магазинам всегда аккуратно почищены, лёд на ступеньках и дорожках сколот. Руководство аптек старается сделать всё возможное, чтобы горожане беспрепятственно могли получить необходимые им товары.

- Очень много сегодня говорится о стихийных бедствиях, о том, что много выпало осадков, рассуждают о противостоянии коммунальных служб, управляющих компаний, - говорит Олег Ноздрачёв, генеральный директор ОАО «Фармация Мурманск», депутат Совета депутатов города Мурманска. - Безусловно, можно продолжать эту тему очень долго, а можно просто подойти с пониманием и организовать уборку территорий, особенно прилегающих к социальным объектам. В общем-то, здесь нет никакого героизма. Здесь есть просто человеческий подход и понимание проблемы, что за тебя эту работу никто не сделает. Если ты не возьмёшься за лопату, не привлечёшь людей, которые могут это сделать, то так и будет всё в снегу.

А вот в стоматологии на улице Коммуны, 20 дворников нет. Однако подходы к клинике тоже вычищены от снега. Здесь сотрудникам приходится заниматься этой работой перед сменой. К коммунальным проблемам руководство клиники тоже подходит с пониманием и не ждёт, когда до них доберётся муниципальный дворник.

- Дело в том, что у нас большой процент пациентов - пенсионеры. Мы им тут небольшие льготы предоставляем. Они с удовольствием к нам ходят, - рассказывает Татьяна Елпанова, генеральный директор ОАО «Дента». – Мы добиваемся того, чтобы к нам доступность была обеспечена максимальная.

К сожалению, далеко не все предприниматели города проявляют такую сознательность. Тех, кто нарушает правила благоустройства, городские власти могут и оштрафовать. Поэтому владельцам компаний важно помнить, что складирование снега у магазинов и торговых центров города недопустимо.