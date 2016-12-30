В Мурманске есть музей Деда Мороза – в квартире северянки

Вместо спальни в квартире мурманчанки Ирины Струковой настоящий музей атрибутов Нового года - коллекция фигурок Дедов Морозов и Снегурочек уже перевалила за несколько десятков. Пусть это не самое большое число экспонатов, но каждый предмет имеет свою историю и самые тёплые воспоминания.

- Вот этого Деда Мороза дочке купил мой муж, - вспоминает Ирина Струкова, коллекционер. – У нас в Росте был игрушечный магазин, где Деда Мороза 1984 года выпуска он и купил. А на 1985 Новый год муж купил самого маленького Деда Мороза.

60-е, 70-е, 80-е, ватные, резиновые и пластмассовые игрушки из разных периодов советского наследия стоят рядом с аккуратными модниками из 90-х и нулевых годов. Идея собрать такую коллекцию у Ирины Ивановны возникла ещё в детстве, когда она влюбилась в Снегурочку – игрушку, которая выделяется на фоне других кукол. Правда, цена в 25 рублей тогда была для неё совершенно немыслимой.

- Она очень дорого стоила, - вспоминает Ирина Струкова, мурманчанка. - Мы были с моей крестной и мамой в магазине, они не хотели её мне покупать, но я проявила всё, что смогла - пустила слезы и из магазина я уже вышла с куклой – Снегурочкой. Я с ней много лет играла.

Как оказалось значительно позже, на этой игрушке есть клеймо автора кукол ручной работы Марианны Мотовиловой в виде характерного рисунка мишки. Сейчас Снегурочка стала настоящим раритетом. Именно тогда белоснежная красавица заложила основу у Ирины дальнейшей любви к Новому году на всю жизнь.

Эти чувства пригодились и в работе. Ирина Ивановна 30 лет отдала мурманской системе дополнительного образования , 20 из них, трудясь старшим воспитателем в детском саду № 146. Костюм Деда Мороза она, в отличие от коллег, надевала не так часто, так как у неё было некоторое почтение к этому образу, ведь для неё сказочный старец - священный символ главного зимнего праздника.

- Если человек уходит на пенсию, то для Деда Мороза пенсия не страшна, - философски заключает Ирина Струкова, коллекционер. - Игрушка Деда Мороза – это игрушка волшебства, чуда, мечты, образ праздничного настроения для всех семей. Эта игрушка, которая передаётся из поколения в поколение.

Ёлочки, новогодние маски, снеговики… Во второй комнате квартиры Ирины Ивановны хранится коллекция новогодних открыток. Но филокартистом Ирина Ивановна себя не считает, так как все карточки и экспонаты мини-музея Деда Мороза сформировались исключительно из личного архива. Благодаря личному увлечению она неожиданно стала хранительницей домашних воспоминаний – ведь Новый год это, в первую очередь, всё же семейный праздник