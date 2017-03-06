В Мурманске направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы

Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. В заполярном центре подельники создали минимум 4 клуба, причём попасть в них могли только проверенные игроки после предварительного звонка. Кроме азартных игр посетителям предлагали прохладительные и алкогольные напитки.

Игровые клубы были открыты и успешно работали в жилых домах Мурманска. Случайному человеку попасть туда было непросто – пускали только «своих». Организаторы точек оборудовали залы с игровыми автоматами и компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет.

- С января по июль 2015 года члены этой группы организовали на территории Октябрьского и Ленинского административных округов в арендуемых помещениях проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, - сообщил Дмитрий Тимонен, и.о. руководителя следственного отдела по г.Мурманску СКР по Мурманской области

- По результатам проведенных следствия и проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр», - отметил Владимир Горкаев, начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области

В ходе следствия было установлено, что руководили незаконным бизнесом ранее не судимые жители областного центра 1979 и 1983 годов рождения. Помимо них в группу входили старший администратор сети игровых заведений и администратор одного из клубов, которая пропускала в зал игроков, принимала оплату и выдавала выигрыш. Обе они прекрасно знали, что этот бизнес незаконный.

- Говорить о перспективах этого дела пока ещё рано, - сообщила Ольга Конусова, прокурор Октябрьского округа г. Мурманска, - так как суд с учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств будет определять меру наказания. В настоящее время члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальная санкция статьи – 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.