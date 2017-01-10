В Мурманске направлено в суд уголовное дело в отношении содержателей наркопритона

Преступление было выявлено в 2015 году сотрудниками Управления ФСКН России по Мурманской области.

Наркополицейские установили, что неоднократно судимый мурманчанин 1982 года рождения вместе с супругой предоставлял наркозависимым свою комнату в коммунальной квартире в Ленинском округе областного центра для употребления триметилфентанила. При этом хозяева сами являлись наркозависимыми. В сентябре 2016 года в отношении двух подозреваемых в содержании притона было возбуждено уголовное дело, а спустя три месяца - с обвинительным заключением направлено в суд.

В настоящее время обвиняемый мужчина находится в местах лишения свободы за другое преступление, связанное со сбытом наркотического средства. Его супруга, имеющая на иждивении двух малолетних детей, находится под подпиской о невыезде.