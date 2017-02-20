В Мурманске подвели итоги городского конкурса «Окно в праздник»

Уже в пятый раз накануне Нового года мурманчане украшали свои окна и лоджии. В этот раз все композиции были посвящены российскому Году кино.

Ирина Кожичева представляет родной детский сад на конкурсе уже третий год подряд. В первый раз сад был третьими, затем – вторыми, сегодня рассчитывают на победу.

- В этом году мы решили украсить все окошки в нашем детском саду, - рассказывает Ирина Кожичева, воспитатель детского сада № 140. – У нас 13 групп и все окна в группах мы украсили сюжетами из сказок, мультиков и фильмов. Мы даже использовали на одном окне сюжет фильма «Чародеи».

Остались силы у северян и на украшение окон в квартире. На лоджии Ирина использовала для оформления сюжет из фильма «Ирония судьбы», где Женя Лукашин открывает шампанское, а Наденька играет на гитаре. Работа выполнена в стиле вытынанка – все элементы вырезаны из бумаги и наклеены на стекло.

Конкурс проводился в трёх номинациях: лучшее оформление окна квартиры жилого дома, балкона и лоджии квартиры жилого дома и окна в детских садах, школах, поликлиниках и других учреждениях. Жюри учитывало не только красоту и оригинальность композиций, но и соответствие заявленной теме.

- Совет депутатов и администрация города стараются создать комфортные условия для жизни мурманчан, - отметил в приветственном слове Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. - С этой целью мы не только используем свои бюджетные средства, программы, но мы также обращаемся к жителям Мурманска, чтобы каждый поучаствовал в таких делах лично. На это и нацелен и конкурс «Окно в праздник», который был объявлен «Вечерним Мурманском».

Лучшие новогодние дизайнеры получили дипломы и награды. Ирина Кожичева оказалась в их числе.