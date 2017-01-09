В Мурманске появится детский технопарк

Он будет создан уже в этом году на базе областного Центра дополнительного образования «Лапландия». Соответствующее постановление подписала глава региона Марина Ковтун.

Документ, в частности, регламентирует концепцию и «дорожную карту» строительства технопарка. Предполагается, что его работа позволит увеличить охват детей дополнительными программами технической и естественно-научной направленности с 13,5% в 2016 году до 17% в 2019. По словам губернатора, в детском технопарке «Кванториум» планируется пять направлений работы: биоквантум, робоквантум, энерджиквантум, геоквантум, лазерквантум. С использованием инновационных решений будут функционировать: цех высокотехнологичного оборудования общего пользования (HiTech-цех), специальные лаборатории, лекторий, площадки для тестирования различных механизмов, медиабиблиотека и зоны отдыха.

Мурманская область стала одним из победителей конкурсного отбора на предоставление в 2017 году субсидии из федерального бюджета на создание детского технопарка.