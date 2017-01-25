В Мурманске продолжается борьба со снегом

Сегодня ввиду сложных погодных условий было закрыто движение на автодороге Мишуково-Снежногорск. И-за заносов перекрыли путь в Гаджиево. На трассы выведена снегоуборочная техника, уборка выпавших осадков шла непрерывно и на территории Мурманска.

Помимо дорог, при уборке пристальное внимание уделяется и городским зонам отдыха. Понятно, что в такую погоду мало кто из мурманчан захочет посидеть в парке на скамейке, но скверы иногда играют и стратегическую роль, помогая людям сокращать путь до дома, до работы. Во всех округах Мурманска в скверах регулярно чистят пешеходные дорожки. Рабочие своевременно проводят ручную уборку территорий. Задействована и спецтехника: трактора и самосвалы для вывоза снега.

- Если даже занесло территорию, то мы делаем дорожки вручную, - замечает Александр Накай, директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы». - Потом приходит техника, которая помогает разгребать снежные кучи, На сегодняшний день мы вывезли более 2,5 тысячи кубометров снега. Это ещё не всё, подрядчикам тяжело, но они справляются.