В Мурманске продолжаются работы по созданию комфортной среды для горожан

Более удобным для водителей и пешеходов недавно стал и перекресток проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского. Новая схема движения позволяет автолюбителям беспрепятственно выезжать с улицы Чумбарова-Лучинского в южном направлении. Здесь убрали пешеходный переход, что значительно упрощает проезд данного участка дороги. Так же с левой полосы теперь можно совершать поворот направо.

Работы по оптимизации дорожного движения будут продолжены, в ближайшее время в районе остановки общественного транспорта «Ул. Хлобыстова» на нерегулируемом пешеходном переходе будет установлен новый светофор.

- У нас в планах этого года предусматривается установка ещё 10 светофорных объектов, - говорит Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства. – В первую очередь они будут смонтированы около общеобразовательных учреждений, на некоторых нерегулируемых пешеходных переходах города.