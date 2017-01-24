Преодолеть 25 метров бассейна на скорость - в Мурманске состоялись соревнования по плаванию среди детей-инвалидов. Юные спортсмены с ограниченными возможностями здоровья со всей области соревновались друг с другом как в командных, так и в личных зачётах.

Валерий Горбачёв - мурманчанин. В личном зачёте он соревновался с парнем из своей же команды. В заплыве на 25 метров пришёл первый. Спорт юноша любит и пока старается найти себя. В увлечениях парня не только плавание, но и бег, и даже боевые искусства. Поэтому, как опередить соперника в воде, парень знает давно.

- Важно правильно дышать, - делится своими секретами Валерий Горбачёв, участник областных соревнований по плаванию. - Многие делают ошибки, так как очень мало работают ногами, что тоже очень важно.

Соревнования по плаванию среди особенных ребят проводятся в Заполярье ежегодно. В этот раз в нём участвуют около 60 человек. Участвуют три возрастные группы, кроме того, в личных заплывах отдельно соревнуются мальчики, отдельно - девочки. Победителей ждут медали, кубки и грамоты.

- В командном первенстве команда-победитель в соревнованиях будет награждена кубком и грамотой, - рассказывает Татьяна Казакова, старший инструктор-методист Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы. - Победители в личном первенстве юноши и девушки будут награждены медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. Победители в эстафете будут награждены грамотами. Среди команд есть и безусловные лидеры. Неплохая физическая подготовка, например, отмечают организаторы соревнований, у ребят из Североморска, Кильдинстроя и Минькино. Тренеры команд утверждают, что заставлять ребят заниматься спортом не приходится. Идут сами. Только вот условия для тренировок равные не у всех. В Минькино, например, бассейна нет, поэтому занятия по плаванию проводятся не так часто, как хотелось бы.

- У нас больше упор делается на лыжи и футбол, - рассказывает Владимир Хахалев, преподаватель физической культуры. - В футбол ребята больше любят играть. Выступаем на Северо-Западе. Были вторыми по Северо-Западу уже два года подряд.

У детей из Североморска возможностей больше. Нагрузку ребятам дают в зависимости от личных предпочтений и способностей. Но обязательно, чтобы занятия в зале сочетались с физическими упражнениями на улице.

- Я, как тренер по лыжам и лёгкой атлетике, стараюсь дать ребятам возможность раскрыться в разных направлениях, - рассказывает Елена Даурцева, тренер-преподаватель спортивной школы № 2 (г.Североморск), - так как у нас областные соревнования по пяти видам спорта, поэтому приходится давать разностороннюю нагрузку.

Несмотря на то, что соревнования не выходят на федеральный уровень, пользы от них много. Дети, например, получают возможность завести новых друзей. Да и наставникам юных спортсменов тоже бывает полезно встретиться и обсудить новые методики преподавания физической культуры, чтобы ребята, мечтающие о спортивной карьере, могли получить заветный шанс выйти в лидеры уже не только на стадионах Мурманской области.