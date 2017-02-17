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День за днём с «Арктик-ТВ»17.02.17 19:30

В Мурманске состоялось открытие барельефа Герою Советского Союза Михаилу Ивченко

Памятная доска установлена на одноименной улице взамен старой. Красноармеец стал известен благодаря подвигу, который он совершил в конце Великой Отечественной войны во время наступательной Петсамо-Киркенессской операции.

Известный подвиг красноармейца Александра Матросова, который закрыл своей грудью амбразуру немецкого дота, у нас на севере повторили 11 человек. Один из героев – Михаил Ивченко. Что заставило молодого парня уже в конце войны, во время наступления совершить героический подвиг, для современников загадка.

Именем храброго ефрейтора названа одна из улиц в Мурманске. На здание  девятиэтажки  ещё в советское время была установлена памятная доска, в этом году её решено было обновить.

- Доска, посвящённая герою Ивченко, здесь была открыта давно, но она была плоской, не привлекала внимания, - отмечает Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. -  Она была хороша для тех времён, когда её делали. Но сегодня новое время, новые требования. Мне нравится то, что скульптор Александр Геннадьевич достиг 100-процентного портретного сходства героя. Он исполнил образ Ивченко в состоянии напряжения,  готовым совершить подвиг, готовым встать на защиту Родины.  

Прежде чем сделать барельеф из мрамора, образ героя скульптор Александр Арсентьев кропотливо воссоздавал  из глины,  так как задача перед мастером стояла ответственная. По нескольким фотографиям, сохранившимся в архивах краеведческого музея, нужно было достоверно передать черты и внешность храброго солдата.

- Несколько фотографий - это все что остается от фронтовиков. Эти фотографии вызывают щемящее чувство, - говорит Александр Арсентьев, скульптор. - Хочется передать и сохранить все их черточки. Чтобы был образ, который будут люди оценивать.  Образ достойный их подвига.

Михаил Ивченко за свой подвиг был посмертно удостоен звания «Герой Советского Союза», а чуть позже  он был награждён и орденом Ленина. Похоронен красноармеец в братской могиле на кладбище 10-й гвардейской стрелковой дивизии у высоты «Шпиль», на левом берегу реки Западная Лица. Останки участника Петсамо-Киркенесской операции обнаружил ветеран, почётный гражданин города-героя  Лев Журин. 

- Координат его могилы, не было известно, был указан только квадрат, - говорит Лев Журин.

В администрации Мурманска  реализуется программа по обновлению памятных  досок. Сейчас идёт работа над созданием макета мемориала Зои Космодемьянской. Городские власти планируют обновить барельеф, посвященный космонавту  Юрию Гагарину, поэту фронтовику Подстаницкому.

 

 

 

 

 

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