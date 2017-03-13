В Мурманске сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков изъято более килограмма гашиша

Оперативники задержали наркодилера, который распространял наркотическое вещество растительного происхождения.

Полицейским поступила информация о том, что 25-летний житель Колы занимается распространением на территории областного центра наркотиков каннабисной группы. В ходе разработки оперативной информации сотрудники областного управления наркоконтроля задержали наркомана, у которого был обнаружен гашиш общей массой около 63 граммов. Оперативники установили канал сбыта, что позволило во время специальной операции, задержать дилера в момент сбыла около 100 граммов гашиша.

В отношении ранее несудимого 25-летнего жителя Колы возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических веществ в крупном размере. Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством, - лишение свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый находится под арестом.

- В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области обнаружили приготовленное к дальнейшему сбыту наркотическое вещество гашиш общей массой около 900 граммов, - рассказал Марина Шихова, начальник ОИиОС УМВД России по Мурманской области. Всего оперативники изъяли из незаконного оборота около 1 килограмма 50 граммов наркотика растительного происхождения.