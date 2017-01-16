В Мурманске спасатели проверили готовность иордани к празднованию Крещения

Мурманск готовится к празднованию Крещения. Святой праздник для всех православных состоится вечером в среду, а если быть точнее, то в ночь с 18 на 19 января. Традиционно местом паломничества горожан становится Семёновское озеро. Сегодня возле Домика «моржей» спасатели проверяли степень подготовки проруби к массовому приёму людей.

Толщина льда - один из самых важных показателей, проверяемых спасателями. 50 сантиметров – норма и ей соответствует застывшая гладь Семеновского озера. Сама купель возле Домика «моржей» небольшая: глубина 3 метра , примерно такие же длина и ширина. «Она не должна быть большой, потому что купель не предназначена для плавания, - поясняет Евгений Ганичев, государственный инспектор ГИМС МЧС России по Мурманской области. - Это место предназначается для того, чтобы верующие могли окунуться, чтобы здесь было безопасно».

Омовение в иордани начнётся в 22 часа 18 января. Подходы к проруби будут освещены и оборудованы деревянными сходами. А днём. перед празднованием Крещения, водолазы обследуют и очистят дно от посторонних предметов. «Практика показывает, что со дна порой подымают и пилы, и топоры, и багры, - говорит Юрий Осадчук, начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению ЧС администрации г.Мурманска. - В целях снижения риска ЧС и обеспечения условий безопасности людей на водных объектах проводятся эти мероприятия».

Около купели будет установлена тёплая палатка для переодевания. За порядком в этот вечер будут следить специалисты ГО и ЧС, сотрудники аварийно-спасательного отряда МЧС, бригады скорой помощи и полицейские.