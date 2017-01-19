В Мурманске стало меньше преступлений

По статистике представленной городским отделом полиции, в прошлом году число правонарушений снизилось на 25 процентов. На первом месте антирейтинга из года в год остаются хищения, мошенничества и грабежи.

Мурманскими полицейскими в 2016 году раскрыто свыше 3 тысяч преступлений. Специалисты изъяли из незаконного оборота 65 килограммов наркотических веществ. Помимо этого, специалисты УМВД боролись с коррупцией и нарушениями закона в сфере экономики. Благодаря контролю силовиков стало безопасней и в общественных местах города. В 2016 году на территории областного центра не было массовых беспорядков.

Несмотря на то, что начальнику полиции Мурманска Вячеславу Рыманову скоро придётся отчитываться перед депутатами городского Совета, в итоговом брифинге принял участие и глава муниципального образования Дмитрий Филиппов, который отметил: «За 2016 год свыше 100 тысяч горожан обратились в дежурную часть управления. Статистика действительно говорит о том, что есть тенденция снижения преступности. Но, тем не менее, обращения граждан есть, интересно понять, с какими проблемами обращаются горожане в полицию».