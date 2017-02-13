В Мурманске стартовал конкурс профессионального мастерства «Педагогические надежды»

Конкурс проводится уже в восьмой раз. Его участники – 35 молодых учителей со стажем работы не более трёх лет. Преподаватели младших классов, математики, физической культуры и других предметов представят визитные карточки, проведут открытые уроки, посетят мастер-классы более опытных коллег. А все полученные знания и навыки наверняка пригодятся в их дальнейшей работе.

Анна Нефедова – учитель начальных классов, в профессии она чуть больше года. Перед первым выходом на сцену заметно волнуется: выглядеть достойно на фоне более опытных коллег и не подвести любимую пятую школу задача серьёзная. На вопрос, зачем нужны подобные конкурсы, отвечает без раздумий: «Показать себя и быть уверенной в том, что я, действительно, нужна школе и вижу своё будущее в педагогической деятельности», - говорит Анна Нефедова, участница конкурса «Педагогические надежды».

Эти «Педагогические надежды» уже восьмые. С каждым годом количество их участников растёт. Сегодня на сцену выходят 35 мурманских учителей, 26 из них – дамы. Первый этап – традиционно «Визитная карточка». Но прежде – поздравления и наставления от тех, без кого такие конкурсы теряют всякий смысл.

За начинающих педагогов болеют и более опытные коллеги, ведь перед ними не только будущая смена, но и бывшие ученики.

- «Педагогические надежды» открывают сейчас череду педагогических конкурсов, - отмечает Ирина Ускова, директор школы № 5 (г.Мурманск). - Это «Педагогические надежды», «Сердце отдаю детям», «Уроки педмастерства», «Учитель города» и «Учитель здоровья». Но, безусловно, для всех организаторов и руководителей школ именно «Педагогические надежды» - самый трепетный день, потому что на сцену выходят молодые специалисты, а это вчерашние наши выпускники.

Учителя начальных классов, математики, английского языка, ОБЖ, физкультуры – соревнования проводятся по 9 номинациям. Впереди педагогические мастерские, открытые уроки и мастер-классы. Имена победителей назовут 2 марта на торжественной церемонии подведения итогов.