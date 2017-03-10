В Мурманске задержан водитель, пытавшийся скрыться от полицейских

Чёрный внедорожник привлёк внимание инспекторов тем, что стоял на зелёный сигнал светофора, а при приближении полицейских автомобиль начал движение на красный свет.

Требование об остановке водитель проигнорировал. Увеличивая скорость, нарушая Правила дорожного движения и создавая угрозу для окружающих, машина опасно маневрировала по улицам города. Владелец транспортного средства явно не рассчитал своих возможностей и регулярно выезжал за пределы дороги, штурмуя многочисленные сугробы. Навязать сотрудникам автоинспекции продолжительную погоню у мужчины не получилось, он попытался скрыться на территории гаражного кооператива на улице Радищева. Бросив свой «Ниссан» в тупике водитель решил сбежать от патрульных по сугробам, но очень быстро был задержан инспекторами.

Горе-водитель все нарушения признал полностью, раскаялся, а наложенные штрафы оплатил уже на следующий день.

- В ходе освидетельствования у водителя было установлено состояние опьянения, - сообщил Александр Игнатович, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД по Мурманской области. - Отдельный батальон ДПС в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, призывает задуматься о последствиях нетрезвого вождения и безопасности окружающих.