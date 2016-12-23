В Мурманске закончили процесс украшения городских улиц

Последним в уходящем году установили световое панно с медведями, которое будет радовать жителей и гостей Первомайского округа. Здесь же на площадке около дома № 101 на Кольском проспекте смонтирована большая новогодняя ель. Конструкция представляет собой символический айсберг, на котором играют в снежки два медвежонка – белый и бурый.

Специалисты предприятия «Городские парки и скверы» оснастили арт-объект динамической светодиодной подсветкой, которая меняет оттенки каждую минуту. Лучше всего панно смотрится в тёмное время суток.

Особое внимание городские власти обращают на сохранность таких конструкций и убедительно просят жителей не ломать украшения. Организовать видеонаблюдение везде кончено невозможно, но во время праздников в парках и скверах будут дежурить полицейские.

- Стационарные большие конструкции, которые в тёмное время суток дают прекрасный эффект – больше света, установлены во всех округах города, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Такие конструкции притягивают внимание прохожих, они нравятся людям.