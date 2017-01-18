В Мурманском областном художественном музее начала работу выставка одной картины - «Эдуард Мане» из цикла выставок «Дар Нади Леже»

Вдова французского художника Фернана Леже Надя писала факсимиле – репродукции, в точности повторяющие работы знаменитых художников импрессионистов: Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Эдуарда Мане и ряда других выдающихся мастеров.

Эдуард Мане – французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма. На выставке представлена репродукция его работы «В саду виллы в Бельвю» из собрания музея.

В конце жизни Мане испытал желание писать картины на открытом воздухе, таким способом, которым «черты лица героев таяли в колебаниях атмосферы». В 1880 году художник провёл лето в Бельвю, в предместьях Парижа, где он арендовал дом и написал несколько картин на пленэре в саду.

Выставка будет работать до 22 января.

- Если мы говорим о импрессионистах, то сразу же возникают полотна, на которых много солнца, много цветов, много очень красивых молодых людей и, конечно, очень много красивых молодых женщин, - говорит Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея, - даже, если картина до конца и не прописана. Шляпка, зонтик, какие-то красивые цветы и ощущение счастья.