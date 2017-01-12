День за днём с «Арктик-ТВ»12.01.17 13:30
В Мурманской области объявлена лавинная опасность
Традиционно – это город Кировск. Самопроизвольный сход снега предполагается в нескольких местах. Первый тревожный пункт - у подножья горы Юкспор, от места пересечения основной автомобильной дороги Кировск – Кукисвумчорр.
Категорически запрещено нахождение людей и техники в опасных зонах, которые обозначены запретительными знаками. Опасность схода лавины так же ожидается на объездной дороге над улицей Комсомольская до КПП-2 Объединённого Кировского рудника. Спасатели предупреждают о возможном полном прекращении движения на данном участке трассы и просят родителей контролировать место нахождения своих несовершеннолетних детей в данный период.
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