В Мурманской области объявлена лавинная опасность

Традиционно – это город Кировск. Самопроизвольный сход снега предполагается в нескольких местах. Первый тревожный пункт - у подножья горы Юкспор, от места пересечения основной автомобильной дороги Кировск – Кукисвумчорр.

Категорически запрещено нахождение людей и техники в опасных зонах, которые обозначены запретительными знаками. Опасность схода лавины так же ожидается на объездной дороге над улицей Комсомольская до КПП-2 Объединённого Кировского рудника. Спасатели предупреждают о возможном полном прекращении движения на данном участке трассы и просят родителей контролировать место нахождения своих несовершеннолетних детей в данный период.