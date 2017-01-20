В Мурманской области отмечается значительное расслоение по уровню заработной платы

Самые «богатые» мурманчане получают в 9,5 раз больше самых «бедных». Так, в среднем за 2015 год в организациях иностранной формы собственности и с участием иностранного капитала средняя заработная плата работников была в 1,6 раза выше, чем в организациях муниципальной формы собственности.

В крупных и средних организациях средняя заработная плата в 2015 году была выше, чем в малых предприятиях, в 1,7 раза.

По данным выборочных обследований организаций Мурманской области, которые проводятся 1 раз в 2 года Мурманскстатом: в апреле 2015 года пяти процентам работников начисляли заработную плату свыше 100 тысяч рублей, а 63,9% северянам в это же время заработную плату начисляли на уровне и ниже средней по региону.

В октябре 2015 года начисленная зарплата всех уровней составляла 70 тысяч рублей, специалистов высшего уровня квалификации – 45 тысяч, квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта – почти 43, неквалифицированных рабочих – 18 с половиной тысячи рублей.