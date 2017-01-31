В Мурманской области планомерно формируется региональная система развития негосударственного сектора услуг в социальной сфере

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, речь, в частности, шла об итогах 2016 года и дальнейших перспективах работы по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг. Говорили также о предоставлении субсидий из федерального центра на укрепление материально-технической базы сразу нескольким муниципальным домам культуры – Мурманской области на эти цели выделено более 3,5 миллиона рублей.

Доступность и качество социальных услуг создают комфортные условия жизни для многих категорий граждан. Конкуренция между государственными и частными поставщиками станет хорошим стимулом для повышения качества сервиса и развития новых подходов к оказанию услуг в этой сфере. Кроме того, такие проекты станут дополнительной мерой поддержки малого бизнеса и социально ориентированных НКО.

- В 2016 году у нас в о области достигнуты положительные результаты по формированию региональной системы развития негосударственного сектора услуг в социальной сфере, - отметила во время совещания Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Более того, область отмечена в качестве передовых на федеральном уровне.

Например, проект «Социальное такси» с привлечением частных поставщиков Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения был успешно тиражирован по стране. Также среди итогов 2016 года – рост количества негосударственных организаций в Реестре поставщиков социальных услуг, из которых три уже получили субсидии на возмещение затрат. О продолжении в 2017 году работы в рамках отраслевых проектов рассказала министр экономического развития Елена Тихонова.

- В 2017 году мы сосредоточимся на конкретных отраслевых проектах, - сказала Елена Тихонова, министр экономического развития Мурманской области. - В сфере социального обслуживания это привлечение негосударственных организаций к предоставлению услуг социального обслуживания на дому и в полустационарной форме. В двух муниципалитетах - Мурманске и Мончегорске мы планируем апробировать эти услуги. В сфере образования – в пяти муниципалитетах будет отработан механизм передачи муниципальных услуг дополнительного образования детей в негосударственный сектор.

Следующей темой оперативного совещания стало предоставление субсидий из федерального бюджета на укрепление материально-технической базы сразу нескольким муниципальным домам культуры – Мурманской области на эти цели выделено более 3,5 миллиона рублей. «Наш комитет организовал конкурс. В комиссию поступило 19 заявок от культурно-досуговых учреждений региона, - отметил Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - По итогам конкурса победителями стали: ДК ГП «Умба» Терского района – это приобретение кресел для зрительного зала; Центр культуры и досуга «Полярная звезда» из Оленегорск – приобретение мобильного сценического комплекса и ДК СП «Междуречье» Кольского района».

Говорили на совещании и о поэтапном внедрении государственной информационной системы ЖКХ – Мурманская область традиционно сохраняет лидирующие позиции по регистрации поставщиков информации и наполнению ГИС соответствующими сведениями. В то же время был отмечен ряд муниципалитетов, которые еще не разместили необходимые данные. Губернатор призвала глав администраций взять под личный контроль работу с ГИС ЖКХ.

- У нас огромное количество информации туда уже загружено. У нас для органов власти, органов местного самоуправления, действительно, наступили все сроки, - отмечает Алена Кузнецова, руководитель ГЖИ Мурманской области. - Можно сказать, что, во-первых, в системе зарегистрированы все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, ресурсноснабжающие организации, все УК, у которых есть дома в управлении, у нас все дома размещены.

Глава региона нацелила руководство Государственной жилищной инспекции Мурманской области на серьёзную разъяснительную работу, которая позволит гражданам эффективно пользоваться всеми новшествами.