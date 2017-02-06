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День за днём с «Арктик-ТВ»06.02.17 13:30

В Мурманской области почти 250 тысяч получателей различных видов пенсий

Итоги работы отделения Пенсионного фонда России по Мурманской области в 2016 году и задачи учреждения на предстоящий год стали основными темами рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с руководителем отделения Галиной Чернышовой.

- 20 процентов пенсионеров у нас имеют право на льготную пенсию, досрочную пенсию в районах Крайнего Севера и с вредными условиями труда, - отметила во время встречи Галина Чернышова, руководитель отделения Пенсионного фонда России по Мурманской области. - Каждый год мы назначаем новые виды пенсий. В 2016 году мы назначили 14,5 тысячи пенсий. И в то же время за последние 5 лет значительного движения численности пенсионеров не наблюдается.

Как сообщила руководитель ПФР по Мурманской области, на сегодняшний день в нашем регионе почти 250 тысяч получателей различных видов пенсий – это треть населения. В Мурманской области традиционно велико количество работающих пенсионеров – на 1 января 2017 года оно составило 35%. Это связано со спецификой региона – назначением досрочной страховой пенсии по старости за работу в районах Крайнего Севера.

Галина Чернышова отдельно остановилась на вопросе получения заполярными пенсионерами единовременной денежной выплаты в размере 5000 рублей. В настоящее время она доставлена 99% получателей. Ещё одно значимое направление работы Пенсионного фонда связано с реализацией программы получения материнского капитала. С начала действия этой программы в Мурманской области выдано почти 38 тысяч сертификатов на материнский капитал.

Одной из тем обсуждения стали вопросы межведомственного взаимодействия. Марина Ковтун, глава региона, отметила эффективное партнерство правительства Мурманской области и регионального отделения ПФР. В частности, в результате работы межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы в 2016 году фонд оплаты труда увеличился на 2,5 миллиона рублей. Ещё один пример - сотрудничество регионального отделения ПФР с комитетом по развитию информационных технологий Мурманской области в сфере предоставления услуг через многофункциональные центры. Только в 2016 году они оказали более 25 тысяч услуг по приёму документов по линии Пенсионного фонда. В рамках сотрудничества с областным Министерством социального развития в регионе реализуется социальная программа с участием субсидии, предоставляемой ПФР. За последние три года в областной бюджет привлечено около 90 миллионов рублей субсидии. Большая часть этих средств направлена на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.

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