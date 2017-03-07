В Мурманской области полицейские изъяли из незаконного оборота более килограмма гашиша

Предполагаемого дилера полицейские задержали во время попытки сбыта. Незаконный товар молодой человек своим покупателям передавал с помощью метода закладок.

В автомобиле злоумышленника сотрудники органов обнаружили пачку сигарет, в которой и был спрятан наркотик. Позже в ходе обысков в квартире нарушителя полицейские нашли пластины камнеобразного вещества коричневого цвета, а также электронные весы. Такие же прессованные бруски были найдены и в его гараже.

Согласно заключению эксперта, житель Мурманска хранил гашиш массой более 817 грамм. Подозреваемый признался, что наркотик предназначался для продажи.

Возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание за данные преступления, предусмотренное законодательством, - лишение свободы на срок до 20 лет.