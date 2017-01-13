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День за днём с «Арктик-ТВ»13.01.17 19:30

В Мурманской области проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников

В течение двух месяцев до конца февраля учащиеся должны проявить свои навыки в знаниях по праву, физике, русскому языку. Сегодня стартовал двухдневный этап по литературе.

В нём принимают участие 90 старшеклассников со всех городов региона. Задание состоит в прочтении двух текстов: прозаического и поэтического содержания. Полученный материал школьники должны проанализировать в течение пяти часов, понять концепцию произведения и вступить в своеобразную полемику с автором, либо отстоять свою точку зрения, либо согласиться с писателем.

- Олимпиада по литературе не только самая массовая, но и самая сложная, потому что и по времени ей отдаётся пять часов, и анализ текста требует максимальной сосредоточенности и погружения в него, - отмечает Ольга Дмитриева, председатель жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе. - Творческие задания требуют широких знаний в области литературы. 

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