В Мурманской области увеличилось число умышленных убийств

В 2016 году количество зарегистрированных правонарушений в мурманской области уменьшилось почти на 19%, а число особо тяжких преступлений сократилось на 6,5%. Итоги работы УМВД России по Мурманской области за прошлый год подвёл сегодня генерал-майор полиции Игорь Баталов.

Кражи и мошенничества – вот основные преступления, совершаемые в нашем регионе. Количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и побоев стало меньше. Зато вырос процент умышленных убийств. Как правило, это связано с алкоголизацией населения. Только в пьяном виде за прошлый год зафиксировано 2800 преступлений. Увеличилось и количество ДТП на дорогах – их причины остались неизменны: это нарушения правил вождения - выезд на встречную полосу, несоблюдение скоростного режима. Но как было отмечено, в половине зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий инспекторы зафиксировали плохое состояние дорог, сопутствующее возникновению аварий.