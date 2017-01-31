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День за днём с «Арктик-ТВ»31.01.17 19:30

В Мурманской области увеличилось количество должников

В течение 2016 года на исполнении региональных судебных приставов находилось 630 тысяч производств на общую сумму 44 миллиарда рублей, что почти на 8% больше, чем в 2015-ом. В Управлении ФССП по Мурманской области подвели итоги работы за прошедший год.

35% от общей суммы всех исполнительных производств, находившихся на исполнении, 15,5 миллиарда рублей составляют долги в пользу кредитных организаций, 4 миллиарда из них задолжали физические лица. 2,7 миллиарда рублей не заплатили потребители коммунальных услуг, такая же сумма была в 2015 году, взыскать удалось 510 миллионов. В отчётном периоде на исполнении находилось 17 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов, окончено – 9 тысяч.

- В июле 2016 года были внесены изменения в УК РФ, в УПК по вопросам совершенствования порядка освобождения от уголовной ответственности за уплату алиментов, - напомнил Василий Ларин, руководитель УФССП России по Мурманской области. - На сегодняшний день без привлечения к административной ответственности нельзя привлечь к уголовной ответственности по 157 статье Уголовного закона. С января 2017 года на службу возложено новое полномочие – теперь наша служба осуществляет контроль за деятельностью коллекторов.

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