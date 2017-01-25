В Мурманской области возобновил свою деятельность Союз машиностроителей России. Региональное отделение в Заполярье появилось в 2008 году, но активность пробудилась лишь в 2016 году, когда сменилось руководство.

Сегодняшнее заседание мурманского отделения Союза машиностроителей России началось с подписания соглашения. Тем самым официально скрепив взаимоотношения с руководством политехнического лицея. Для старшеклассников это хорошая возможность начать постигать азы профессии, ещё не сдав выпускные экзамены.

- Если говорить об инженерных специальностях, то у нас давние связи с 10-ым судоремонтным заводом, - сообщила Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея. - Они участвуют в подготовке будущих специалистов. Дети приезжают на экскурсии, где на практике, а не теоритически видят своё будущее рабочее место. Это важно для ориентации учащихся.

Общественная организация «Союз машиностроителей» выделяет школьникам гранты на исследования, помогает историко-краеведческому музею в городе Полярный. «Это совместная работа в социальной направленности, - говорит Валентина Коськин, директор историко-краеведческого музея (г.Полярный). - Мы заинтересованы в обновлении экспозиции, посвященной подводному флоту и судоремонтным заводам. Союз машиностроителей может нам в этом помочь».

Это не альтруизм, а инвестиции в новые кадры, которые должно прийти на смену старым сотрудникам. А молодых специалистов в машиностроительной отрасли катастрофически не хватает. Привлекать в профессию собираются бюджетными местами в университетах и последующим обязательным трудоустройством выпускников. «Пока у нас есть договоренность с МГТУ и МАГУ, - сообщил Евгений Зудин, председатель регионального отделения Союза машиностроителей России. - Выпускников этих институтов использовать на судоремонтных предприятиях, например, на 10-ом СРЗ, 35-ом, судоремонтном заводе «Нерпа».

Пока основной костяк реанимированного Союза машиностроителей в Мурманской области составляют государственные и частные компании, занимающиеся судоремонтом и судостроительством. В перспективах – подключить к общественной деятельности представителей горнодобывающей отрасли.