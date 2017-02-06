В Мурманской области зазвучат сирены

8 февраля будет проведена комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области.

Проверка сирен – мероприятие плановое, оно состоится с 10 до 12 часов. Это мероприятие проводится в плановом порядке. Цель – проверить готовность к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. В 11.10 будет производиться запуск электросирен на территории всего региона. Так же будет звучать информация по сетям местного проводного радиовещания.