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День за днём с «Арктик-ТВ»01.02.17 13:30

В Мурманскую область пришла эпидемия гриппа

С 23 по 29 января в нашем регионе наблюдаются положительные темпы регистрации заболеваемости ОРВИ и гриппом по отношению к предыдущей неделе. Эпидемический порог превышен почти на треть среди взрослого населения. В связи с этим переносятся дополнительные спортивные каникулы в школах.

В связи с превышением порогового уровня в целом по области на 26%, с 31 января вводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение роста заболеваемости. В частности, в целях борьбы с гриппом частично приостановлена деятельность тридцать одного класса в 11 школах. В том числе во всех школах города Полярные Зори дополнительные спортивные каникулы перенесены с 1 по 5 февраля этого года. А с 6 по 7 февраля образовательный процесс в городе атомщиков будет организован дистанционно. В то же время врачи отмечают, что большинство заболевших гриппом - взрослые.

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