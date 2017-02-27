В новые дома в Мурманске скоро въедут новосёлы

Мечты сбываются. В скором времени четыре новых дома на улицах Генералова и Декабристов в Мурманске примут первых жильцов. Напомним, строительство этих домов началось весной 2016 года. Квартиры уже готовы к визиту будущих хозяев, а некоторые мурманчане даже уже смогли оценить их внешний вид, а заодно прикинуть, как расставить мебель.

Например, у Елены Масловой до переезда ещё минимум две недели, но она уже чувствует себя полноправной хозяйкой: выходя из комнаты, машинально гасит свет – привычка экономить. Долгое время её семья была вынуждена жить в старом, частично разрушенном доме, поэтому новое жильё для Елены – настоящий подарок: «Жизнь моей семьи меняется кардинально в лучшую сторону, - говорит Елена Маслова. - Сегодня радость, давайте не будем больше вспоминать о прошлом».

Светло, тепло и уютно – здесь уже созданы все условия для комфортной жизни. Обои приятных оттенков, современные окна, сантехника и счётчики – остается лишь расставить мебель.

Строительство четырёх домов на улицах Генералова и Декабристов на 108 квартир началось весной 2016 года. Примерно в середине марта владельцы этих квадратных метров смогут получить ключи. В целом же с 2012 года в новое жильё смогли переехать более 2 тысяч мурманчан.

- В общей сложности будет переселено 285 человек. Здесь, в основном, одно- и двухкомнатные квартиры, - рассказывает Евгений Юрьев, заместитель председателя комитета имущественных отношений г.Мурманска. - При строительстве этих домов применялись энергосберегающие технологии – стеклопакеты, вентилируемые фасады, современные материалы. Это достаточно качественное жильё, при строительстве которого были учтены пожелания граждан. Сейчас идёт завершающая стадия.

Четыре новых дома завершают программу переселения из ветхих домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, но это не значит, что работа завершена. В муниципальном бюджете предусмотрены средства на её продолжение.