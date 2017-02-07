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День за днём с «Арктик-ТВ»07.02.17 19:30

В областной детско-юношеской библиотеки прошла встреча, посвященная празднованию столетия независимости Финляндии

В этот раз гости, ученики одной из Мурманских школ, послушали рассказ о современных писателях и иллюстраторах страны Суоми, многие из которых создают популярные сейчас комиксы и далеко не только детские.

Сегодняшнюю встречу ведёт, необычная во всех отношениях девушка. Анни Лаппела, аспирант Университета города Хельсинки, изучает русскую литературу. Сейчас она как раз трудится над диссертацией, которая посвящена современным отечественным писателям. Своим сегодняшним гостям она расскажет об особенностях финской литературы и такой профессии как писатель-иллюстратор. В стране Суоми есть даже общество, в которое входит несколько сотен представителей этого ремесла.

- Есть 400 профессиональных иллюстраторов, которые занимаются иллюстрациями книг, - рассказывает Анни Лаппела, аспирант кафедры современных языков Университета города Хельсинки.

Одна из самых известных художников и авторов родом из Финляндии – Туве Янсон, её мумии-тролли, по словам сотрудников библиотек, сейчас набирают новою волну популярности. Рисовать комиксы с известными всему миру персонажами она начала ещё в детстве вместе с братом. Причём истории в картинках публиковались, в том числе и для взрослых, ни о какой-то сказке в таких материалах и речи идти не могло. Но для детей похожие на бегемотов существа всегда были олицетворением добра и бескорыстия.

В гости в детско-юношескую библиотеку пришли ученики 13 школы. На базе этого учебного заведения существует клуб финской культуры, так что многие имена писателей из рассказа Анни Лаппела ребята уже знают. Это не первая их встреча с представителями консульства в стенах учреждения. В этом году такие познавательные уроки проходят в рамках празднования 100-летия независимости Финляндии.

- Наш проект называется «Диалог культур», - отмечает Алеся Сопельник, заведующая сектором литературы на иностранных языках Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. - Это у нас уже третья встреча. Две первые были посвящены художнику Альберту Эдельфельту и музыке Финляндии. Это совместный проект.

Сейчас популярными считаются финские писатели-иллюстраторы Маури Куннас, представивший, например, своё видение традиционного фольклора Калевалы. Главными героями повествования в его произведениях стали собаки. А супруги Айно Хавукайнен и Сами Тойвонен авторы вымышленных персонажей Тату и Пату. Многие из книг этих авторов также переведены на русский язык. 

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