В политехническом лицее Мурманска открылся Центр инженерных компетенций

Благодаря этому ученики образовательного учреждения получи хорошую возможность почувствовать себя изобретателями или разработчиками. Проект поддерживает ряд крупных промышленных предприятий области, которым нужны талантливые кадры и инновационные идеи. Например, первым заданием от компаний стала разработка системы утилизации ядерных отходов.

Политехнический лицей в Мурманске входит в список лучших школ России. И это заслуга далеко не только педагогического коллектива. Например в прошлом году два лицеиста Павел Шевцов и Кирилл Санников стали лучшими в своей категории на Всемирной олимпиаде роботов в индийском городе Нью-Дели. Против учеников на чужбине выступали ещё 80 команд.

- Нам надо было собрать там робота по памяти и отладить программу для поля, которое отличалось от известного нам, - рассказывает Павел Шевцов, мурманский лицеист и победитель Всемирной олимпиады роботов.

этого.

В скором времени ученики лицея будут заниматься и вещами посложнее. В стенах учреждения открылся городской Центр инженерных компетенций. В нём каждый воспитанник вне зависимости от возраста сможет попробовать свои силы в конструировании или разработке новых технологий. Проект поддерживают крупные промышленные предприятия, заинтересованные в талантливых кадрах и инновационных идеях. Для подопечных взрослые уже приготовили серьёзное техническое задание, например, придумать систему утилизации ядерных отходов.

- Это будет больше теория, хотя, возможно, какие-то моменты исследования, - говорит Татьяна Шовская, директор политехнического лицея г.Мурманска. – Будут элементы техники безопасности.

Центр открылся во время работы 6-ой Российской научной конференции, которая не первый год проводится в образовательном учреждении. В событии помимо Мурманска задействованы Республика Крым, Саратовская и Белгородская области. Общее число участников – 285. В лицее старт событию дал глава города Мурманск Дмитрий Филиппов.

- Дети здесь получают нужные навыки, которые в дальнейшем смогут воплотить в своей жизни, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Я думаю, что эти дети - это будущее нашей страны. Если город Мурманск будет готовить такие кадры, то о городе узнают все.

Конференция рассчитана на несколько дней и будет включать не только секции, связанные с точными науками, но и, например, историю, право и такой исключительно творческий предмет, как мода и дизайн.