В роддоме № 3 Мурманска проведут ремонтные работы

Недооценить значимость здравоохранения для города Мурманск - сложно. Именно поэтому роддом № 3 снова будут ремонтировать. Около трёх лет назад это медучреждение уже обновляли, однако ситуация сложилась так, что в роддоме необходимо кое-что переделать.

3 года назад роддом № 3 прошёл реконструкцию. Но в этом году, по словам городских властей, поменялись требования к вентиляции в медучреждениях такого профиля. А значит, появилась необходимость провести ещё ряд работ. И, несмотря на то, что с 2016 года все муниципальные медучреждения на баланс приняла Мурманская область, ремонтировать третий роддом будут из бюджета города.

Как быстрее и качественнее провести ремонт вентиляции, глава администрации город Мурманск Андрей Сысоев обсудил на совещании со специалистами.

- Наша жизнь устроена так, что нельзя календарный период закончить как прочитанную книгу: закрыть и убрать на полку, - философски отметил Андрей Сысоев, глава администрации город Мурманск, который недавно вернулся из отпуска. - Есть вопросы, связанные со здравоохранением в календарном периоде. Одним из таких вопросов является продолжающаяся реконструкция здания третьего роддома. Мы очень хорошо понимаем, что любой вопрос, связанный с реконструкцией учреждений здравоохранения, сегодня имеет очень большой общественный резонанс. Я подчёркиваю, что от решения этих вопросов администрация города, конечно же, не может уклоняться.