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День за днём с «Арктик-ТВ»06.03.17 13:30

В саамскую деревню пришло электричество

На церемонии подключения национально-культурного комплекса «Самь-Сыйт» к электроснабжению присутствовала губернатор Мурманской области.

Община «Самь-сыйт», что в переводе значит «саамская деревня», в Ловозёрском районе появилась в 2009 году. Её жители занимаются разведением северного домашнего оленя, рыболовством, собирательством дикорастущих грибов и ягод, а также ремесленничеством. Помимо прочего, за минувшие годы «Самь-сыйт» стала Меккой этнотуризма  и для жителей Мурманской области,  и для гостей региона.

Одной из самых больших проблем для жителей деревни являлось отсутствие централизованного электробеспечения. До недавнего времени энергию жители саамской деревни получали от дизель генератора.

- Девять лет община работала без постоянного электричества, использовала дизель-генераторы, - напомнила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Это, конечно, неудобно, это, конечно, хлопотно. Они давно обращались с такой просьбой в правительство Мурманской области. Большое спасибо нашим партнёрам - МРСК Северо-Запада за понимание, за социальную миссию компании, которая думает не только о том, как доходы получить, но ещё и о том, как выполнить самую главную задачу: обеспечить постоянной электроэнергией всех в этом нуждающихся.

Отсутствие подключения к центральной электросети, по словам жителей «Самь-Сыйт», существенно сдерживало развитие деревни. Руководитель общины Иван Головин с этим вопросом обратился к губернатору. В 2015 году началась масштабная работа по электрификации саамской деревни. Результатом стало строительство комплектной трансформаторной подстанции мощностью 80 киловатт. Теперь жители общины планируют начать строительство цеха по переработке оленины.

- Здесь применён безопасный провод, крайне надёжные автоматы, надёжные трансформаторы  с малым запасом масла - практически негорючие, - отмечает Александр Летягин, генеральный директор ПАО «МРСК» «Северо-Запада». – А самое главное наше достояние - надёжный персонал, который находится рядом, который днём и ночью будет помогать общине справляться со всем хлопотным хозяйством в части электрики.

Запуск подстанции прошёл торжественно, под прицелами видеокамер. После этого в одном из домов общины состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсуждались вопросы повышения доступности энергетической инфраструктуры в регионе. Следующее в очереди на электрификацию - село Краснощелье. В нём изучают возможность установки солнечной электростанции.

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