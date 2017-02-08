В СИЗО-1 открылась новая комната ожидания, приёма посылок и передач

Сегодня в мурманском СИЗО-1, расположенном на улице Радищева, открылась новая комната ожидания и приёма посылок. Теперь передать продукты и вещи обвиняемым, содержащимся в следственном изоляторе, можно с максимальными удобствами.

Торжественное открытие нового помещения началось со слов поздравлений. Ровно 76 лет назад, 7 февраля 1941 года, на основе исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД было создано Управление исполнения наказаний по Мурманской области. «Пользуясь случаем, хотел бы поздравить заслуженных ветеранов, поздравить всех сотрудников системы и пожелать им, чтобы у нас в дальнейшем поменьше было тревог, а побольше плановых мероприятий», - отметил Евгений Шихов, начальник УФСИН России по Мурманской области.

Новая комната приёма посылок без привычных решёток и с обзорным окном, через которое граждане могут наблюдать за работой инспектора, ответственного за приём и выдачу передач. Вход в помещение теперь расположен со стороны улицы Радищева.

Евгений Шихов, начальник УФСИН России по Мурманской области, отмечает: «Вход с улицы сделан для удобства посетителей. Здесь тепло, есть и туалетная комната, так как люди иногда приходят и с детьми».

30 килограмм в месяц – таков разрешенный лимит передач в СИЗО. Как отмечают сотрудники следственного изолятора, посылки в камеры всё чаще отправляют напрямую через специальный магазин, расположенный на территории учреждения. Купленные здесь продукты и предметы уже досмотрены – упаковку не вскрывают, да и время доставки значительно сокращается.

- В новогодние праздники большое количество людей хотят свои родственникам сделать приятное . Были очень большие очереди в комнате приёма передач, - отмечает Андрей Скопинцев, представитель ВГУП «Промсервис» ФСИН России. - Там производится досмотр, каждую банку вскрывает служба безопасности, а это занимает значительное количество времени. Очереди, толкотня и всё остальное. Посетив магазин, записал, заплатил деньги, все покупки ушли по заказу, никакой очереди нет.

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